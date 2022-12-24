Стала известна предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове

По предварительной оценке властей, причиной пожара в доме престарелых в Кемерове, приведшем к гибели 20 человек, является неправильная эксплуатация печного отопления, сообщает правительство Кемеровской области.

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20

«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», – отмечается в официальном сообщении.

Также уточняется, что в частном доме престарелых находилась областная общественная организация «Доброе дело», передает РИА Новости.

Ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обновить реестр организаций, оказывающих социальные услуги для пожилых и инвалидов, а также в случае выявленных нарушений принять необходимые меры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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