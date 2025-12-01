Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье
1 декабря 202507:48
Президент США Дональд Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Белого дома пообщался с репортерами на борту самолета по пути в Вашингтон из Флориды. На правой руке политика заметили прямоугольный пластырь телесного цвета.
Отмечается, что по дороге в Белый дом американский лидер рассказал журналистам, что проходил МРТ. Трамп не уточнил причин обследования и сроков процедуры.
Ранее президент США появился с плотным слоем тонального крема на правой руке, который скрывал синяк, пишет Ura.ru.
