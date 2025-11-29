Казахстан перенаправит экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК
Министерство энергетики Казахстана приняло экстренные меры после атаки на объект Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска.
Чтобы не допустить снижения добычи на крупных месторождениях и сгладить негативные последствия инцидента, ведомство оперативно запустило план по перенаправлению экспортных объемов нефти — теперь сырье пойдет по альтернативным маршрутам.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) обеспечивает транспортировку нефти от месторождений западного Казахстана и российских участков на каспийском шельфе до морского терминала в Новороссийске. Общая длина трубопровода достигает 1511 км. Эта система играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти: через неё проходит свыше 80% всего объема, перекачиваемого по трубопроводам из Казахстана. Пропускная способность КТК составляет около 72,5 миллиона тонн нефти в год с территории Казахстана и до 83 миллионов тонн в год через территорию России.
В 2024 году консорциум перевез по этой системе 63,01 миллиона тонн нефти. Прогнозируется, что в 2025 году объем транспортировки достигнет 72–74 миллионов тонн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
