Казахстан перенаправит экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК

Чтобы не допустить снижения добычи на крупных месторождениях и сгладить негативные последствия инцидента, ведомство оперативно запустило план по перенаправлению экспортных объемов нефти — теперь сырье пойдет по альтернативным маршрутам.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) обеспечивает транспортировку нефти от месторождений западного Казахстана и российских участков на каспийском шельфе до морского терминала в Новороссийске. Общая длина трубопровода достигает 1511 км. Эта система играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти: через неё проходит свыше 80% всего объема, перекачиваемого по трубопроводам из Казахстана. Пропускная способность КТК составляет около 72,5 миллиона тонн нефти в год с территории Казахстана и до 83 миллионов тонн в год через территорию России.

В 2024 году консорциум перевез по этой системе 63,01 миллиона тонн нефти. Прогнозируется, что в 2025 году объем транспортировки достигнет 72–74 миллионов тонн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

