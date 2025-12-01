В Госдуме напомнили, что последняя неделя декабря будет самой короткой

Заключительная неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней, сообщает РИА Новости.

Как заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, трудиться россиянам предстоит 29 и 30 числа, после чего начнутся новогодние каникулы.

«Последняя неделя декабря станет самой короткой», — указала депутат.

В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиНовый ГодРабота

