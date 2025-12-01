В Госдуме напомнили, что последняя неделя декабря будет самой короткой
1 декабря 202506:17
Заключительная неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней, сообщает РИА Новости.
Как заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, трудиться россиянам предстоит 29 и 30 числа, после чего начнутся новогодние каникулы.
«Последняя неделя декабря станет самой короткой», — указала депутат.
В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
