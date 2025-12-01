Агента Киева ликвидировали при попытке теракта против офицера Минобороны в Крыму

Украинского агента ликвидировали в Крыму при попытке устроить теракт в отношении офицера Минобороны России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что ведомство предотвратило готовившийся Главным управлением разведки украинского министерства обороны теракт против одного из старших российских офицеров. Киев завербовал гражданина Украины, который должен был совершить подрыв российского военного в его личном автомобиле.

«Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ», - подчеркнули правоохранители.

Спецслужба установила организатора теракта - сотрудника ГУР Рустема Фахриева 25.12.1984 года рождения, а также задержала одного из его пособников - жителя Крыма. В отношении последнего возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности, фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила подрыв магистрального газопровода в Московской области, пишет 360.ru.

