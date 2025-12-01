Агента Киева ликвидировали при попытке теракта против офицера Минобороны в Крыму
Украинского агента ликвидировали в Крыму при попытке устроить теракт в отношении офицера Минобороны России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что ведомство предотвратило готовившийся Главным управлением разведки украинского министерства обороны теракт против одного из старших российских офицеров. Киев завербовал гражданина Украины, который должен был совершить подрыв российского военного в его личном автомобиле.
«Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ», - подчеркнули правоохранители.
Спецслужба установила организатора теракта - сотрудника ГУР Рустема Фахриева 25.12.1984 года рождения, а также задержала одного из его пособников - жителя Крыма. В отношении последнего возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности, фигуранта заключили под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила подрыв магистрального газопровода в Московской области, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет
- Трамп проверит данные о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
- Агента Киева ликвидировали при попытке теракта против офицера Минобороны в Крыму
- Неспокойное море: Украина призналась в атаках на танкеры у берегов Турции
- Оксфордский словарь назвал слово 2025 года
- На Кубани обломки БПЛА повредили три дома
- Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье
- Средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территорией России
- В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин
- Адвокат: Верховный суд РФ должен поставить точку в деле с квартирой Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru