Турция: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства

По его словам, эти инциденты создали прямую угрозу человеческим жизням, безопасности судоходства и экологической обстановке в регионе. Дипломат подчеркнул, что Анкара поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в акватории Черного моря и защитить свои экономические интересы.

Ранее главное управление по морским делам Турции сообщило о сильном задымлении на танкере Virat, находящемся в Черном море примерно в 35 морских милях (около 65 км) от берега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

