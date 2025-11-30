Турция: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства
Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с серией нападений на гражданские танкеры в Черном море, сообщил в соцсети X официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
По его словам, эти инциденты создали прямую угрозу человеческим жизням, безопасности судоходства и экологической обстановке в регионе. Дипломат подчеркнул, что Анкара поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта в акватории Черного моря и защитить свои экономические интересы.
Ранее главное управление по морским делам Турции сообщило о сильном задымлении на танкере Virat, находящемся в Черном море примерно в 35 морских милях (около 65 км) от берега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
