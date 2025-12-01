В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин

Разбирательство в суде Владивостока с испытательной лабораторией, лишившейся аккредитации, не касалось законности ввоза и обращения в России праворульных транспортных средств. Об этом заявили в Росаккредитации.

Ранее СМИ сообщили, что арбитраж Приморья после попытки лаборатории оспорить отзыв аккредитации якобы изменил правила выдачи свидетельства о безопасности конструкции авто, запретив ввоз праворульных и гибридных транспортных средств, пишет Ura.ru.

Как указали в Росаккредитации, ведомство в ходе контрольно-надзорной деятельности пресекло факты незаконной выдачи свидетельства о безопасности конструкции авто (СБКТС) со стороны испытательных лабораторий.

«Правомерность принятых контрольным органом решений в отношении одной из таких... лабораторий была проверена судом. Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», - подчеркнули в ведомстве.

Суд рассмотрел правомерность выдачи отдельно взятых свидетельств на конкретные машины и правомерность действий лаборатории. В суде первой инстанции признали законным решение о прекращении действия аккредитации.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на арбитражный суд Приморья, дело касается признания незаконным решения о прекращении действия аккредитации ООО «Сертификационные системы» от 24 февраля 2025 года и ее восстановлении. На решение первой инстанции была подана апелляционная жалоба.

