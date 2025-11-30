МИД РФ: Теракты в Черном море - попытка помешать урегулированию на Украине
Атаки киевского режима на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море направленны на срыв международных усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.
Захарова напомнила, что 28 ноября у берегов Турции беспилотные катера (БЭК) повредили танкеры Kairos и Virat, шедшие в Новороссийск, а на следующий день такими же БЭКами в порту Новороссийска был выведен из строя выносной причал ВПУ-2, принадлежащий КТК.
Захарова подчеркнула, что ответственность за эти акции фактически взяли на себя украинские спецслужбы, опубликовавшие видеодоказательства в СМИ.
По словам Захаровой, Россия решительно осуждает эти террористические акты и всех, кто их планировал и осуществлял. Она особо отметила, что удары были осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, а так же являются попытками помешать текущим международным инициативам по достижению урегулирования украинского кризиса.
Ранее стало известно, что Казахстан перенаправит экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
