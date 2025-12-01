Адвокат: Верховный суд РФ должен поставить точку в деле с квартирой Долиной

По его словам, в судебных актах отсутствует убедительное обоснование столь сурового исхода. Юрист указал на ключевое противоречие: требование о возврате денег мошенникам нелогично, поскольку средства им передавал продавец, а не покупатель. Фактически, на покупателя возложили ответственность за действия продавца.

Перспективы обжалования в Верховном суде РФ, по мнению Розенблата, упираются в прохождение процессуального фильтра. В случае успеха ВС мог бы дать окончательную оценку вопросам о реституции и границах ответственности покупателя.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд РФ принять новое решение по делу о квартире Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

