На Кубани обломки БПЛА повредили три дома
1 декабря 202507:59
Обломки беспилотников повредили три частных дома в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Фрагменты упали по разным адресам в пгт. Ильский. В трех домах выбило стекла», - рассказали в оперштабе.
Кроме того, получила повреждения вышка сотовой связи. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 1 декабря над Кубанью уничтожили четыре дрона ВСУ, пишет Ura.ru.
