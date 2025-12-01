На Кубани обломки БПЛА повредили три дома

Обломки беспилотников повредили три частных дома в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территорией России

«Фрагменты упали по разным адресам в пгт. Ильский. В трех домах выбило стекла», - рассказали в оперштабе.

Кроме того, получила повреждения вышка сотовой связи. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 1 декабря над Кубанью уничтожили четыре дрона ВСУ, пишет Ura.ru.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
