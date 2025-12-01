Трамп проверит данные о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
Президент США Дональд Трамп пообещал проверить информацию о якобы отданном главой Пентагона Питом Хегсетом приказе добивать выживших при американских ударах по судам наркоторговцев Карибском море. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что Хегсет приказал «убивать всех» при ударах США по наркоторговцам у берегов Венесуэлы, напоминает 360.ru. Из-за этого при первом ударе 2 сентября командующим поручили нанести второй удар по выжившим.
«Мы изучим это», - указал Трамп журналистам.
По его словам, сам он не дал бы приказ о подобных атаках, в свою очередь, глава Пентагона заверил президента, что не приказывал добивать выживших.
