Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2025 года существительное rage bait (дословно - приманка для гнева). Об этом сообщает издательство Оксфордского университета Oxford University Press.

Языковые эксперты выбрали это слово с учетом итогов онлайн-голосования на сайте.

«В идеальном обобщении хаоса 2025 года... rage bait был признан "Словом года"», - отметили в Oxford University Press.

Словарь определил rage bait как онлайн-контент, созданный специально «для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов», обычно размещаемый на веб-странице или в соцсетях с целью увеличения трафика либо вовлеченности.

Эксперты связали популярность слова с ростом более сознательного использования интернета пользователями, из-за чего выросло число образов для привлечения внимания.

Ранее Оксфордский словарь выбрал словом 2024 года термин brain rot (дословный перевод — гниение мозга), пишет 360.ru.

