России нужно задерживать французские суда под любым предлогом, арестовывать в два-три раза больше людей, чем арестовали они, заявил НСН депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у берегов города Сен-Назер, они заключены под стражу, сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на прокурора по делу Стефана Келленберже. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что французские военные поднялись на борт задержанного у берегов города Сен-Назер танкера. Танкер ходит под флагом Бенина, но в СМИ фигурирует как часть «русского теневого флота». 20 сентября он вышел из российского порта Приморск. Колесник назвал это беспределом.