Депутат Госдумы Колесник призвал арестовывать французские корабли за «беспредел»
Андрей Колесник заявил НСН, что арест членов экипажа танкера, который связан с Россией, не должен остаться без ответа Москвы.
России нужно задерживать французские суда под любым предлогом, арестовывать в два-три раза больше людей, чем арестовали они, заявил НСН депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета по обороне Андрей Колесник.
Французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay у берегов города Сен-Назер, они заключены под стражу, сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на прокурора по делу Стефана Келленберже. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что французские военные поднялись на борт задержанного у берегов города Сен-Назер танкера. Танкер ходит под флагом Бенина, но в СМИ фигурирует как часть «русского теневого флота». 20 сентября он вышел из российского порта Приморск. Колесник назвал это беспределом.
«Эта ситуация может повлиять на поставки из нашей страны. Нужно отвечать адекватно, нужно задерживать французские суда под любым предлогом, арестовывать в два-три раза больше людей, чем арестовали они. Мы не можем потакать такому, потому что тогда у нас просто остановится свободное судоходство. Это противоречит международным правилам, но западные страны их не соблюдают. За одного нашего надо арестовывать десять их, иначе мы не остановим эти акты пиратства. Они уже перешли все красные линии. Беспредел порождает беспредел, надо от разговоров переходить к действиям», - подчеркнул он.
По его словам, западные страны будут нарушать международные правила даже в нейтральных водах.
«Пытаться выстроить маршрут таким образом, чтобы он проходил только в международных водах, не получится. Они все равно что-то придумают. А что дальше? Дальше уже придется бить ракетами. Надо их спасти от ударов наших ракет, начнем с захвата их судна. Другого варианта не вижу, эскалация уже идет полным ходом», - заключил собеседник НСН.
Отмечается, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главврач белгородской больницы подписал контракт с Минобороны и уйдет в «Ахмат»
- СМИ: Министр транспорта ФРГ упал в обморок на заседании с Мерцем
- Депутат Свинцов рассказал, чем будет заниматься его робот-помощник
- В Кремле заявили, что Путин примет участие в работе саммита G20
- «Победа добра над гордыней»: Балерина Рыжкова об участии в проекте Ballet Triptych
- Песков: США не отреагировали на предложение по ДСНВ
- Минпросвещения захотело продлить эксперимент по сдаче двух ОГЭ до 2029 года
- «Фонбет-ракеты?»: Когда ждать рекламу на объектах «Роскосмоса»
- Британия поменяла оттенок красного на флагах США перед визитом Трампа
- Депутат Госдумы Колесник призвал арестовывать французские корабли за «беспредел»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru