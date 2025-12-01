Средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территорией России
Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
Как уточнило ведомство, дроны сбили в период с 23.30 мск 30 ноября до 07.00 1 декабря.
Так, по четыре беспилотника ликвидировали в Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае, по три - над Азовским морем и Ленинградской областью. Два БПЛА сбили в Воронежской области, по одному - в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.
Ранее силы ПВО нейтрализовали десять украинских беспилотников над Белгородской областью и водами Черного моря, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани обломки БПЛА повредили три дома
- Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье
- Средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территорией России
- В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз праворульных машин
- Адвокат: Верховный суд РФ должен поставить точку в деле с квартирой Долиной
- В Госдуме напомнили, что последняя неделя декабря будет самой короткой
- СМИ: На переговорах в США не решили вопрос гарантий безопасности для Киева
- СМИ: Украинец вывел из России около 20 млрд рублей через финансовую пирамиду
- СМИ: Киев признался в совершении атак на танкеры в Черном море
- Трамп заявил, что коррупция привела к проблемной ситуации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru