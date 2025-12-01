Средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над территорией России

Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнило ведомство, дроны сбили в период с 23.30 мск 30 ноября до 07.00 1 декабря.

Так, по четыре беспилотника ликвидировали в Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае, по три - над Азовским морем и Ленинградской областью. Два БПЛА сбили в Воронежской области, по одному - в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.

Ранее силы ПВО нейтрализовали десять украинских беспилотников над Белгородской областью и водами Черного моря, пишет Ura.ru.

