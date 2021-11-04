Человек и государство. Эксперты назвали причины катастрофы Ан-12

Генеральный директор авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрий Володин и его первый заместитель Олег Вишнев погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Накануне самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» пропал с радаров на подлете к Иркутску. Воздушное судно возвращалось в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Место падения самолета обнаружили в районе поселка Пивовариха. По данным МЧС, на борту находились девять человек, спасатели нашли тела 6 погибших и еще четыре фрагмента тел, пишет РИА ФАН. Среди погибших — четыре россиянина, трое граждан Белоруссии и два гражданина Украины, отмечает РЕН ТВ.