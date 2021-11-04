Человек и государство. Эксперты назвали причины катастрофы Ан-12
Авиаэксперты в эфире НСН назвали факторы, которые отрицательно влияюют на качество полетов в России.
Генеральный директор авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрий Володин и его первый заместитель Олег Вишнев погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Накануне самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» пропал с радаров на подлете к Иркутску. Воздушное судно возвращалось в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Место падения самолета обнаружили в районе поселка Пивовариха. По данным МЧС, на борту находились девять человек, спасатели нашли тела 6 погибших и еще четыре фрагмента тел, пишет РИА ФАН. Среди погибших — четыре россиянина, трое граждан Белоруссии и два гражданина Украины, отмечает РЕН ТВ.
Десятки авиакатастроф, которые происходят в России ежегодно, предельно возмутили заслуженного пилота России, члена комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрия Сытника. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» помимо того непечатного, что не вошло в эту статью, он заявил, что авиация должна ставить своим приоритетом человеческие жизни. По его словам, ужесточать уже существующие правила бесполезно.
«Надо научить летчиков, техников, инженеров. Подготовку экипажа надо проводить не по американским ФАПам (федеральным авиационным правилам). У нас другой менталитет. У нас в СССР была лучшая летная школа. Теперь это все развалено. Правят деньги. Правят менеджеры, которые выжимают максимальную прибыль из самолетов, экипажей, технического персонала», - считает член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения.
Авиаэксперта, главного редактора Avia.ru Романа Гусарова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание на особенности пилотирования современных самолетов.
«На борту современных самолетов нет такой должности, как штурман, пилотирование происходит исключительно по навигационным системам и приборам», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Роман Гусаров также рассказал о наиболее частых, по его мнению причинах авиакатастроф.
«Проблемы всегда есть, они всегда решались и в течение 20 века, и сейчас решаются. Даже если есть какая-то небольшая неисправность, техника не допускается до ее устранения. Проблемы с техникой решаются, но никакая техника на свете не бывает на сто процентов безопасной. Далеко ходить не надо. Совсем еще недавняя история с боингом, две подряд катастрофы, новейший самолет. Техника - она такая. Плюс всегда человеческий фактор, который никто не отменял, человек не робот и может ошибаться, что у нас, что в западной авиации. Есть также внешние воздействия. Вот основные три фактора», - заявил эксперт.
С прошлого года правительство РФ сократило для авиакомпаний квоту на наём иностранных командиров воздушных судов с 200 до 100 человек в год. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.
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