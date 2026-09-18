«Поиск контакта рекрутера – это нормальная практика, адекватная и применимая. Как это работает? Вы находите по открытым источникам контакт рекрутера, например, почту, пишите, что вы очень заинтересованы в вакансии, поэтому хотите откликнуться. Это вполне допустимо. Другое дело, когда вы сталкерите, звоните на домашний, звоните в ночное время. Конечно, эту грань переходить нельзя. Это будет просто неприемлемо, но такое тоже встречается. Надо сказать, что в целом HR-специалисты ценят и уважают историю, когда вы проявляете некую настойчивость со своей стороны. Этим вы показываете, что настолько заинтересованы, что готовы копать вглубь. Такие кандидаты обычно далеко пойдут. Главное, всегда говорим, что нашли контакты в открытых источниках», - отметил он.

По данным опроса «Работы.ру», 65% кандидатов называют отсутствие обратной связи после собеседования одной из главных причин недовольства процессом поиска работы. Мурадян посоветовал уточнить этот вопрос еще на собеседовании.

«Во время собеседования можно спросить, какие дальнейшие этапы ждут кандидата. Также можно прямо спросить, как расценивать молчание, отказ ли это, или можно самому написать, чтобы уточнить детали», - добавил он.

Если работодатель саботирует заявление об увольнении, необходимо зафиксировать, что он получил эту бумагу, чтобы в дальнейшем при надобности обратиться в трудовую инспекцию и выбить денежный расчет через нее. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

