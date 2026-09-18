Меркачева одобрила планы по созданию «суперколонии»
Идея модернизации условий содержания — отличная, но есть вопросы к реализации, заявила НСН Ева Меркачева.
Стены не определяют режим тюрем, так как куда сильнее влияют охранники, но инициатива перестроить старые здания — хороший шаг, рассказала НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
К 2035 году в Тюменской области планируют построить «суперколонию», в состав которой войдут ИК, тюрьма и следственный изолятор. Колонии нового типа — это более современная модель исправительных учреждений, в которой упор делают не только на изоляцию и наказание, но и на подготовку осужденных к ресоциализации. Людей там планируют распределять по степени опасности совершенных преступлений, а условия содержания некоторых заключенных будут приближены к общежитию. Также в «суперколонии» можно будет получить образование и найти работу. Информация об этом указана в постановлении Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной целевой программе „Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)». Меркачева одобрила такую перемену.
«Такая модель выглядит очень здорово на бумаге, но вопрос в реализации. Сегодня ничего не мешает тому, чтобы распределять в СИЗО людей в зависимости от опасности людей, но по факту изоляторы переполнены, и те, кто подозреваются в особо тяжких преступлениях, находятся вместе с теми, кто может быть виноват в экономических. Одни стены тут ничего не решат, нужно менять подход к наполнению. Сотрудники должны быть мотивированы и уважать заключенных, а правила внутри не должны напоминать криминальные. Нас шокирует, что до сих пор пишут в документах, что кто-то относится к такой-то касте, так называемых обиженных. Поэтому те руководители, которые описывают перемены, часто не знают то, что происходит внутри. А там случаются не очень хорошие вещи. И от них нужно избавляться, меняя сознание сотрудников», — отметила она.
Ранее Меркачева поддержала в эфире НСН ужесточение контроля за педофилами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как распознать взлом аккаунта на Госуслугах
- Спасать жизни: Как сделать донорство нормой среди молодежи
- В Госдуме посоветовали Борису Джонсону отстать от России
- Какие шансы на «Оскар» получил Звягинцев после признания иноагентом в России
- Россия направила Японии ноту протеста из-за американских ракет
- Плюс за настойчивость: Россиянам посоветовали первыми писать работодателю
- Кремль опроверг слухи о скрытой мобилизации 300 тысяч человек
- Меркачева одобрила планы по созданию «суперколонии»
- Россиянам объяснили, могут ли уволить за вторую работу
- Не только «Катя»: Группа «БиС» пообещала фанатам новые хиты