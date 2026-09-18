Меркачева одобрила планы по созданию «суперколонии»

Идея модернизации условий содержания — отличная, но есть вопросы к реализации, заявила НСН Ева Меркачева.

Стены не определяют режим тюрем, так как куда сильнее влияют охранники, но инициатива перестроить старые здания — хороший шаг, рассказала НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

К 2035 году в Тюменской области планируют построить «суперколонию», в состав которой войдут ИК, тюрьма и следственный изолятор. Колонии нового типа — это более современная модель исправительных учреждений, в которой упор делают не только на изоляцию и наказание, но и на подготовку осужденных к ресоциализации. Людей там планируют распределять по степени опасности совершенных преступлений, а условия содержания некоторых заключенных будут приближены к общежитию. Также в «суперколонии» можно будет получить образование и найти работу. Информация об этом указана в постановлении Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной целевой программе „Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)». Меркачева одобрила такую перемену.

Идея разрешить отбывать срок в СИЗО вместо колонии поможет москвичам
«Такая модель выглядит очень здорово на бумаге, но вопрос в реализации. Сегодня ничего не мешает тому, чтобы распределять в СИЗО людей в зависимости от опасности людей, но по факту изоляторы переполнены, и те, кто подозреваются в особо тяжких преступлениях, находятся вместе с теми, кто может быть виноват в экономических. Одни стены тут ничего не решат, нужно менять подход к наполнению. Сотрудники должны быть мотивированы и уважать заключенных, а правила внутри не должны напоминать криминальные. Нас шокирует, что до сих пор пишут в документах, что кто-то относится к такой-то касте, так называемых обиженных. Поэтому те руководители, которые описывают перемены, часто не знают то, что происходит внутри. А там случаются не очень хорошие вещи. И от них нужно избавляться, меняя сознание сотрудников», — отметила она.

Ранее Меркачева поддержала в эфире НСН ужесточение контроля за педофилами.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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