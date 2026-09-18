Стены не определяют режим тюрем, так как куда сильнее влияют охранники, но инициатива перестроить старые здания — хороший шаг, рассказала НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.



К 2035 году в Тюменской области планируют построить «суперколонию», в состав которой войдут ИК, тюрьма и следственный изолятор. Колонии нового типа — это более современная модель исправительных учреждений, в которой упор делают не только на изоляцию и наказание, но и на подготовку осужденных к ресоциализации. Людей там планируют распределять по степени опасности совершенных преступлений, а условия содержания некоторых заключенных будут приближены к общежитию. Также в «суперколонии» можно будет получить образование и найти работу. Информация об этом указана в постановлении Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной целевой программе „Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)». Меркачева одобрила такую перемену.