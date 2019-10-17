Правильно сесть. Как повысить шансы на выживание в авиакатастрофе
Эксперт по выживанию раскрыл НСН нехитрые способы сохранить жизнь в случае авиакатастроф, но предпринимать их нужно на стадии покупки билета.
Руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис в интервью «Ъ» назвал главные причины гибели пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.
Следователи пришли к выводу, что люди, в основном, погибли из-за огня и дыма. Он выделился из-за горения не только топлива, но и пластиковой обшивки салона. Изначально существовала версия, что роковым для пассажиров стал удар лайнера об взлетно-посадочную полосу.
Есть ли способы сохранить жизнь пассажирам даже в таких критических ситуациях, и какие места в самолете считаются самыми безопасными? Об этом НСН спросила у аттестованного эксперта по выживанию Эдуарда Халилова.
«От удара погибнуть не так просто, но легко можно получить повреждение, которое затруднит быструю эвакуацию из самолета. Так что, скорее всего, эти самые повреждения были получены», – считает собеседник НСН.
«Идеальное место в самолете - то, что расположено как можно ближе к аварийному выходу. И сидеть возле прохода, а не иллюминатора, чтобы не пришлось перескакивать через поврежденных людей. Чем быстрее путь к выходу, тем лучше. Существует правило пяти рядов. Именно они, расположенные наиболее близко к аварийному выходу, имеют большие шансы эвакуироваться».
Наблюдения показывают, что во время авиакатастроф хвост самолета остается целым, и, соответственно, у людей, которые находятся в хвосте, больше шансов выжить. Можно сказать, что это лучшее место для выживания: в хвосте нет топлива, а, значит, шансов взорваться меньше, и дверь для выхода близко.
«Люди должны помнить, что самое опасное время в самолете – это взлет и посадка. В это время должна быть надета обувь, ценные вещи были при себе. Ручная кладь убирается на полку, но документы должны быть в руках. Если их искать, пытаться забрать во время ЧП, то это может стоить жизни других людей. А вообще нужно помнить, что самый опасный вид транспорта это не самолет, а автомобиль, мотоцикл. И поднимаясь в воздух, не надо впадать в панику, переживать и бояться», - дал совет эксперт Эдуард Халилов.
Эксперты из агентства «Ascend», специализирующегося на консультации авиакомпаний, подсчитали, что шансы погибнуть в автомобильной катастрофе в 60 раз выше, чем во время полета на самолете. А согласно данным Международной организации гражданской авиации, на один миллион вылетов приходится в среднем одна катастрофа.
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