Правильно сесть. Как повысить шансы на выживание в авиакатастрофе

Руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис в интервью «Ъ» назвал главные причины гибели пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100.

Следователи пришли к выводу, что люди, в основном, погибли из-за огня и дыма. Он выделился из-за горения не только топлива, но и пластиковой обшивки салона. Изначально существовала версия, что роковым для пассажиров стал удар лайнера об взлетно-посадочную полосу.

Есть ли способы сохранить жизнь пассажирам даже в таких критических ситуациях, и какие места в самолете считаются самыми безопасными? Об этом НСН спросила у аттестованного эксперта по выживанию Эдуарда Халилова.

«От удара погибнуть не так просто, но легко можно получить повреждение, которое затруднит быструю эвакуацию из самолета. Так что, скорее всего, эти самые повреждения были получены», – считает собеседник НСН.