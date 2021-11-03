Найден «чёрный ящик» разбившегося под Иркутском Ан-12

Бортовой самописец найден на месте крушения грузового Ан-12 под Иркутском, информирует Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета. Там отметили, что в разработке находятся несколько версий ЧП.

Среди них: человеческий факто (ошибка пилотирования), плохая погода, а также техническая неисправность машины. На месте падения Ан-12 работает следственная группа. Назначаются необходимые экспертизы.

По предварительным данным, найденный черный ящик довольно значительно поврежден при пожаре. Экспертам Межгосударственного авиационного комитета предстоит оценить возможность расшифровки записей.

МАК уже сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-12. По данным комитета на борту находились семь человек. Экипаж состоял из двоих россиян, троих граждан Белоруссии и двоих украинцев.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании, он выполнял рейс Якутск-Иркутск.

