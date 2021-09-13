Виноват автопилот или туман? L-410 продолжил тенденцию с крушением самолетов

И вот новая трагедия – на сей раз инцидент произошел неподалеку от села Казачинское в пятистах километрах от Иркутска. 12 сентября в 23:15 по местному времени самолет L-410 совершил аварийную посадку. При этом приземлению, по всей видимости, мешали неполадки с навигационной системой, так как, по сообщению начальника аэропорта Казачинское Бориса Калинина, самолет дважды заходил на посадку. При этом Калинин в интервью «Пятому каналу» отметил, что погодные условия в момент крушения подходили для посадки, несмотря на легкий туман.

То, что причиной аварии является сбой навигационного оборудования, подтвердил Telegram-каналу Baza выживший пилот воздушного судна Николай Махнутин. В соцсети выложена аудиозапись с его заявлением. По его словам, GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. «Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял, что нас ведет правее автопилот. И за время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава богу, не случилось. Я потерял сознание», — говорит мужчина в аудиозаписи.

По его словам, причиной ухода на второй круг стал туман, так как из-за него он не увидел землю. Однако во время маневра, рассказал пилот, он все-таки заметил полосу, но она была левее, чем летел самолет. «А должна была быть четко по центру», — пояснил он.

Как рассказал Махнутин Telegram-каналу Mash, экипаж из-за сильного тумана не увидел и задел сопку.

На данный момент, самолет лежит в реке Киренга. Сообщается, что погиб второй пилот судна и трое пассажиров. Сейчас завершены все работы по освобождению людей из салона самолета. Пострадавших пассажиров передали медикам. В работах на месте происшествия задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

В ходе осмотра места крушения L-410 найден один черный ящик, сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Там отметили, что самолет полностью разрушен.

Несмотря на участившиеся в последнее время случаи с крушением самолетов, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров рассказал НСН, что пока рано говорить о какой-то взаимосвязи последних событий.

«Проблемы всегда есть, они всегда решались и в течение 20 века, и сейчас решаются. Это живой организм, этого не избежать. Выделить какие-то серьезные проблемы, которые могли бы влиять на безопасность полетов, нельзя. Есть только два понятия: либо воздушное судно допущено к полетам и имеет состояние летной годности, то есть, полностью безопасно, либо не допущено. Даже если есть какая-то небольшая неисправность, техника не допускается до ее устранения. Проблемы с техникой решаются, но никакая техника на свете не бывает на сто процентов безопасной. Далеко ходить не надо. Совсем еще недавняя история с боингом, две подряд катастрофы, новейший самолет. Техника - она такая. Плюс всегда человеческий фактор, который никто не отменял, человек не робот и может ошибаться, что у нас, что в западной авиации. Есть также внешние воздействия. Вот основные три фактора», - он.