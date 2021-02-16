Авиакомпания заплатит пассажиру 300 тысяч рублей за ночные кошмары после катастрофы
Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при аварийной посадке Ан-24 в июне 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного суда.
Пассажирский самолет Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. После этого произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. Из находящихся на борту 43 пассажиров никто не погиб, передает РИА Новости.
Подавший иск в суд пассажир Ан-24 во время инцидента был в числе пострадавших: у него было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. Он намеревался взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
В суде мужчина рассказал, что после операции его до сих пор беспокоит нога и он не может по-прежнему работать водителем. Кроме того, он рассказал, что ему снятся кошмары по ночам, связанные с катастрофой.
Суд удовлетворил его требования частично, обязав перевозчика выплатить компенсацию в размере 300 тыс. рублей.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН ранее рассказал, почему он не любит летать на самолетах Ан-24.
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