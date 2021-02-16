Авиакомпания заплатит пассажиру 300 тысяч рублей за ночные кошмары после катастрофы

Подавший иск в суд пассажир Ан-24 во время инцидента был в числе пострадавших: у него было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. Он намеревался взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

В суде мужчина рассказал, что после операции его до сих пор беспокоит нога и он не может по-прежнему работать водителем. Кроме того, он рассказал, что ему снятся кошмары по ночам, связанные с катастрофой.

Суд удовлетворил его требования частично, обязав перевозчика выплатить компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН ранее рассказал, почему он не любит летать на самолетах Ан-24.

