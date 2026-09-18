Кроме того, МИД призвал японское руководство признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая территориальные вопросы по южным Курильским островам. В Москве также потребовали от Токио отказаться от курса на ремилитаризацию страны.

Между тем отношения между странами ухудшались за последний месяц. Во многом это связано было с одним событием, а историк связал недовольство Японии памятником в Хабаровске с украинским кризисом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

