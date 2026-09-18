Россия направила Японии ноту протеста из-за американских ракет

Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением американских ракетных комплексов Typhon на острове Кюсю. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что Токио пошел на этот шаг несмотря на неоднократные предупреждения Москвы о рисках для национальной безопасности и региональной стабильности. Российская сторона потребовала полностью прекратить развертывание этих систем и вывезти их с японской территории.

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Кроме того, МИД призвал японское руководство признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая территориальные вопросы по южным Курильским островам. В Москве также потребовали от Токио отказаться от курса на ремилитаризацию страны.

Между тем отношения между странами ухудшались за последний месяц. Во многом это связано было с одним событием, а историк связал недовольство Японии памятником в Хабаровске с украинским кризисом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАЯпонияМИД РФ

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