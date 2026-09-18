«Я не знаю, что прибавит Андрею Звягинцеву признание его иноагентом. Я думаю, что в американской киноакадемии даже слова такого не знают, и им в высшей степени на это наплевать. Шансы на победу определяются качеством фильма, а не репутацией на международной арене. У Мэрил Стрип была супер-репутация, но ее более десяти раз “прокатывали” с "Оскаром". Дело только в уровне картины и в определенных веяниях. Судя по отзывам, это хороший фильм», — указал он, высказав сожаление о решении Минюста.

В мае 2026 года на закрытии Каннского кинофестиваля во время получения Гран-при за фильм «Минотавр» Звягинцев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить боевые действия на территории Украины, назвав спецоперацию «бойней». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что у Звягинцева нет права голоса в этом вопросе, поскольку он ни разу не осуждал «бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе с 2014 года».

Ранее известный кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН оценил шансы Звягинцева получить «Оскар».

