Какие шансы на «Оскар» получил Звягинцев после признания иноагентом в России
Оценки американской киноакадемии зависят от качества фильма, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Политические вопросы и репутация не интересуют комиссию, которая определяет картины, достойные «Оскара», высказал мнение в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Министерство юстиции объявило иностранным агентом режиссера Андрея Звягинцева. Накануне Франция выдвинула картину «Минотавр» на премию «Оскар». Шнейдеров уверен, что ее успех в США не будет зависеть от политики.
«Я не знаю, что прибавит Андрею Звягинцеву признание его иноагентом. Я думаю, что в американской киноакадемии даже слова такого не знают, и им в высшей степени на это наплевать. Шансы на победу определяются качеством фильма, а не репутацией на международной арене. У Мэрил Стрип была супер-репутация, но ее более десяти раз “прокатывали” с "Оскаром". Дело только в уровне картины и в определенных веяниях. Судя по отзывам, это хороший фильм», — указал он, высказав сожаление о решении Минюста.
В мае 2026 года на закрытии Каннского кинофестиваля во время получения Гран-при за фильм «Минотавр» Звягинцев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить боевые действия на территории Украины, назвав спецоперацию «бойней». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что у Звягинцева нет права голоса в этом вопросе, поскольку он ни разу не осуждал «бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе с 2014 года».
Ранее известный кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН оценил шансы Звягинцева получить «Оскар».
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