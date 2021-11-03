«Потери как на войне»: Заслуженный пилот призвал авиационных чиновников к ответственности

Десятки авиакатастроф, которые происходят в России ежегодно, предельно возмутили заслуженного пилота России, члена комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрия Сытника. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» помимо того непечатного, что не вошло в эту статью, он заявил, что авиация должна ставить своим приоритетом человеческие жизни.

Ранее в среду, 3 ноября около Иркутска разбился грузовой самолет Ан-12, который следовал из Якутска и пропал с радаров, не долетев до города семь километров. Весь экипаж воздушного судна погиб.



«Если уж взялись за такую отрасль, как авиация, то делайте по-человечески. Это просто маразм уже, сколько еще людей надо убить, сколько самолетов сломать, чтобы это поменялось? Каждый месяц три-четыре самолета, никакая промышленность не выдержит, как на войне потери. Говорят, самолеты старые, а что ж он старый, если он долетел, если его принимал аэропорт? Не поэтому упал. Но подробности мы узнаем через три-четыре дня, когда комиссия обнародует предварительные факты. Просто жаль, что все на борту погибли. Некому даже подсказать, что там на самом деле было. Вот в чем беда-то», - резюмировал заслуженный пилот.

Ранее в беседе с «Радио 1» Юрий Сытник рассказал, что если правильно эксплуатировать самолёты, количество авиакатастроф в России снизится. По его словам, первостепенным является умение персонала «обслужить аварийный и сложный в управлении самолёт». А сами самолёты должны вовремя проходить техническое обслуживание и получать сертификат лётной годности.