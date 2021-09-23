Техника ни при чем? Почему разбился ещё один Ан-26
Опрошенные НСН эксперты называют самолет Ан-26 одним из лучших в своем классе. Они не верят, что пилотов подводит авионика.
В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего накануне самолета Ан-26. Они найдены недалеко от поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. В региональном главке МЧС отметили, что судьба экипажа Ан-26 пока неизвестна, поскольку самолет разбился в труднодоступной местности. Сейчас к месту падения авиасудна выдвигается наземная группировка спасателей. Напомним, самолет аналогичной модели разбился на Камчатке в начале июля.
Несмотря на этот факт, самолет Ан-26, по словам авиаэксперта, главного редактора Avia.ru Романа Гусарова, всё ещё остается одним из лучших массовых самолетов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что причиной его крушения не могли стать технические неполадки.
«Назвать самолет устаревшим сложно. Этот самолет соответствует всем требованиям, иначе его бы уже заменили, в этом классе самолеты есть. Это был один из самых массовых самолетов, до сих пор они летают в разных уголках России. Нормальный, надежный самолет. Все обстоятельства указывают на то, что здесь не столько техническая причина, сколько погодные условия или ошибка пилотирования. Район полетов непростой, в сложных метеоусловиях и на небольшой высоте ошибиться довольно легко. Что касается самолета Ан-26, говорить о том, что у него устаревшая авиаэлектроника, никак нельзя. Потеряться, заблудиться он никак не мог, наоборот, он оснащен более серьезной аппаратурой, чем обычные гражданские самолеты. Это экспериментальная летающая лаборатория. На борту современных самолетов нет такой должности, как штурман, пилотирование происходит исключительно по навигационным системам и приборам», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Кроме того, Гусаров опроверг предположение о том, что авиакатастрофы стали происходить чаще.
В свою очередь, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал крушение Ан-26, которое произошло в июле на Камчатке. Тогда он отверг вариант, при котором трагедия произошла из-за неисправности самолета.
«Это самолет прекрасный. Только то, что его выпустили в количестве 1440 штук, говорит само за себя - плохие самолеты в таком количестве не выпускаются. И он до сих пор успешно эксплуатируется и в военной авиации, и в гражданской. Да, у него истекает срок эксплуатации в августе, но сейчас только июль на дворе. Он прошел все технические обслуживания. Если были бы замечания, он бы не взлетел. Все шло хорошо до того, пока самолет не начал заходить на посадку. Это уже наводит на размышления, что техника здесь ни при чем – она как была хорошей, так ей и осталась», - пояснил Смирнов.
Сразу после ЧП на Камчатке, источник, знакомый с ходом расследования авиаинцидента, сообщил, что приоритетной версией случившегося стала ошибка экипажа Ан-26, поскольку об отказах техники во время полета пилоты не сообщали, также они не подавали сигнал бедствия. Напомним, на борту находились 28 человек, все они погибли.
Олег Смирнов, к слову, тогда отметил, что экипаж не успел даже переключиться на тревожную связь, что может говорить о том, что произошло столкновение.
Что касается пропавшего в Хабаровском крае Ан-26, то, по предварительным данным спасателей, самолет разбился в труднодоступной местности. Доступ к нему осложняют высокие деревья, а также сильный ветер. Эти факторы не позволяют группировке спасателей десантироваться в район происшествия. В связи с этим к месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России.
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