Техника ни при чем? Почему разбился ещё один Ан-26

В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего накануне самолета Ан-26. Они найдены недалеко от поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. В региональном главке МЧС отметили, что судьба экипажа Ан-26 пока неизвестна, поскольку самолет разбился в труднодоступной местности. Сейчас к месту падения авиасудна выдвигается наземная группировка спасателей. Напомним, самолет аналогичной модели разбился на Камчатке в начале июля.

Несмотря на этот факт, самолет Ан-26, по словам авиаэксперта, главного редактора Avia.ru Романа Гусарова, всё ещё остается одним из лучших массовых самолетов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что причиной его крушения не могли стать технические неполадки.

«Назвать самолет устаревшим сложно. Этот самолет соответствует всем требованиям, иначе его бы уже заменили, в этом классе самолеты есть. Это был один из самых массовых самолетов, до сих пор они летают в разных уголках России. Нормальный, надежный самолет. Все обстоятельства указывают на то, что здесь не столько техническая причина, сколько погодные условия или ошибка пилотирования. Район полетов непростой, в сложных метеоусловиях и на небольшой высоте ошибиться довольно легко. Что касается самолета Ан-26, говорить о том, что у него устаревшая авиаэлектроника, никак нельзя. Потеряться, заблудиться он никак не мог, наоборот, он оснащен более серьезной аппаратурой, чем обычные гражданские самолеты. Это экспериментальная летающая лаборатория. На борту современных самолетов нет такой должности, как штурман, пилотирование происходит исключительно по навигационным системам и приборам», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Кроме того, Гусаров опроверг предположение о том, что авиакатастрофы стали происходить чаще.