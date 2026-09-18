Россиянам объяснили, могут ли уволить за вторую работу

Специалист отметила, что закон не запрещает штатным сотрудникам коммерческих компаний подрабатывать в свободное время, открывать ИП или работать по совместительству. Граждане вправе заключать договоры гражданско-правового характера и вести самостоятельную деятельность без риска потерять основное место.

Однако существуют исключения для государственных и муниципальных служащих, которым запрещено руководить коммерческими организациями во избежание конфликта интересов. Также ограничения могут касаться топ-менеджеров, если внутренние документы компании запрещают сотрудничать с конкурентами. Нарушение этого правила грозит расторжением трудового договора.

Для рядовых сотрудников подработка, не связанная с основной деятельностью, абсолютно безопасна. Если человек печет торты на заказ, сдает квартиру или работает репетитором, уволить его за это нельзя. Любые внутренние запреты на любую оплачиваемую деятельность являются ничтожными, а попытка увольнения может быть успешно оспорена в суде.

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