Россиянам объяснили, могут ли уволить за вторую работу
Юрист Марина Павлова рассказала, могут ли российские работодатели увольнять сотрудников за подработку. По данным открытых источников, около трети работающих россиян имеют дополнительный доход, а более половины хотели бы его найти, сообщает Life.ru.
Специалист отметила, что закон не запрещает штатным сотрудникам коммерческих компаний подрабатывать в свободное время, открывать ИП или работать по совместительству. Граждане вправе заключать договоры гражданско-правового характера и вести самостоятельную деятельность без риска потерять основное место.
Однако существуют исключения для государственных и муниципальных служащих, которым запрещено руководить коммерческими организациями во избежание конфликта интересов. Также ограничения могут касаться топ-менеджеров, если внутренние документы компании запрещают сотрудничать с конкурентами. Нарушение этого правила грозит расторжением трудового договора.
Для рядовых сотрудников подработка, не связанная с основной деятельностью, абсолютно безопасна. Если человек печет торты на заказ, сдает квартиру или работает репетитором, уволить его за это нельзя. Любые внутренние запреты на любую оплачиваемую деятельность являются ничтожными, а попытка увольнения может быть успешно оспорена в суде.
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