Был ли Ефремов за рулем? Найдены новые доказательства

Журналист Владимир Соловьев нашел доказательства нахождения Михаила Ефремова за рулем автомобиля во время смертельного ДТП. Как заявил телеведущий в эфире своего шоу на YouTube-канале, след от ремня безопасности на левой стороне шеи актера свидетельствует о том, что артист вел машину.

Соловьев отметил, что единственными местами в автомобиле, где крепления ремней безопасности находятся слева вверху являются водительское сидение и место за ним. При этом никаких теорий о нахождении Ефремова на заднем сидении никто не выдвигал.

Ранее свидетель ДТП Светлана Набокина подтвердила, что видела актера за рулем машины в момент смертельного ДТП со спины. Женщина предоставила видеозапись, где артиста выводят с водительского кресла. Записи с камер видеонаблюдения также свидетельствует о том, что в машину к нему никто не садился. Однако ранее свидетель защиты заявил, что до аварии в джип к актеру сел высокий мужчина в бейсболке.

Сам же Ефремов заявил, что «на 90% уверен» в том, что сидел на пассажирском сиденье своего авто в момент смертельного ДТП.

Журналист и публицист Николай Сванидзе заявил НСН, что какое бы решение не вынес суд, случилась трагедия.

«Ефремов пережил страшную трагедию, он убил человека. Судя по видео, все-таки это он, но посмотрим, что решит суд. В любом случае, это трагедия и для семьи убитого, для самого Ефремова и для его семьи. Он великолепный актер, и, повторюсь, с ним произошла страшная трагедия. Топтать его в этой ситуации, я считаю, не просто неблагородно, а подло», – сказал он в беседе с НСН.