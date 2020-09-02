Был ли Ефремов за рулем? Найдены новые доказательства
Телеведущий Владимир Соловьев нашел доказательства нахождения актера Михаила Ефремова за рулем во время смертельного ДТП.
Журналист Владимир Соловьев нашел доказательства нахождения Михаила Ефремова за рулем автомобиля во время смертельного ДТП. Как заявил телеведущий в эфире своего шоу на YouTube-канале, след от ремня безопасности на левой стороне шеи актера свидетельствует о том, что артист вел машину.
Соловьев отметил, что единственными местами в автомобиле, где крепления ремней безопасности находятся слева вверху являются водительское сидение и место за ним. При этом никаких теорий о нахождении Ефремова на заднем сидении никто не выдвигал.
Ранее свидетель ДТП Светлана Набокина подтвердила, что видела актера за рулем машины в момент смертельного ДТП со спины. Женщина предоставила видеозапись, где артиста выводят с водительского кресла. Записи с камер видеонаблюдения также свидетельствует о том, что в машину к нему никто не садился. Однако ранее свидетель защиты заявил, что до аварии в джип к актеру сел высокий мужчина в бейсболке.
Сам же Ефремов заявил, что «на 90% уверен» в том, что сидел на пассажирском сиденье своего авто в момент смертельного ДТП.
Журналист и публицист Николай Сванидзе заявил НСН, что какое бы решение не вынес суд, случилась трагедия.
«Ефремов пережил страшную трагедию, он убил человека. Судя по видео, все-таки это он, но посмотрим, что решит суд. В любом случае, это трагедия и для семьи убитого, для самого Ефремова и для его семьи. Он великолепный актер, и, повторюсь, с ним произошла страшная трагедия. Топтать его в этой ситуации, я считаю, не просто неблагородно, а подло», – сказал он в беседе с НСН.
Накануне Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу об аварии. Суд 3 сентября заслушает прения сторон, а обвинение назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого. Ефремову предоставят право последнего слова.
Актер Павел Майков, в свою очередь, призвал общественность ослабить внимание к этому делу.
«Нужно оставить Михаила в покое. То, что раздули вокруг его дела, с какой ненавистью это происходит в отношении актера, из-за этого у меня ощущение, что делается все, чтобы его убить, уничтожить, втоптать, раздавить как гниль. И я даже понимаю, кто это делает. Подозреваю, что ноги растут с Лубянки», – подытожил Майков в эфире НСН.
Ефремов является фигурантом дела о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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О деле Михаила Ефремова
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