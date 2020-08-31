«Приговорённый к казни» Ефремов озвучил последнее желание

Михаил Ефремов сравнил себя с приговоренным к смертной казни и попросил выполнить своё последнее желание - провести биологическую экспертизу лобового стекла его внедорожника. Об этом актёр заявил на заседании Пресненского районного суда Москвы, передает ТАСС.

Ефремов напомнил, что в старину последнее желание осуждённого на казнь старались выполнять обязательном порядке. Он пояснил, что считает себя приговорённым с 9 июня, когда адвокаты потерпевших стали рассказывать о его вине на телеканалах.

Ефремов также утверждал, что в пьяном виде никогда не садился за руль. Его адвокаты подчеркнули, что биологическое исследование лобового стекла даст возможность понять, был ли актер за рулем в момент ДТП. Гособвинитель в свою очередь заявила, что с момента аварии прошло очень много времени, поэтому биологические следы могли пропасть. Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.

Суд также вновь отказался отправить Михаила Ефремова на лечение для восстановления памяти. Судья посчитала, что для этого нет никаких оснований. Ходатайство о лечении выдвинул скандально-известный адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что под воздействием наркотиков, алкоголя и сильного снотворного его подзащитный потерял память о событиях в день автоаварии.

Однако адвокат потерпевших Александр Добровинский напомнил, что ранее психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила способность Ефремова отдавать отчёт в своих действий. В ходе допросов на стадии следствия он не упоминал о потере памяти и давал исчерпывающие показания.

