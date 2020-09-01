Семья погибшего водителя отказалась от денег Ефремова

Семья водителя, погибшего в ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова, отказалась от денег, которые им перевёл актёр. Об этом сообщила Ирина Хайруллина, представляющая интересы троих потерпевших - Маргариты, Виталия и Валерия Захаровых.

Как объявила Хайруллина на заседании Пресненского районного суда Москвы, её доверители уведомили почтовое отделение о том, что не будут получать данный перевод, передаёт RT. Ранее Ефремов обещал перевести ещё некоторую сумму потерпевшим.

Старший сын погибшего водителя Виталий Захаров потребовал приговорить актера не менее, чем к 8 годам лишения свободы. Его заявление зачитал представитель потерпевшего Сергей Аверцев. В случае вынесения обвинительного приговора, Захаров также потребовал информировать его об условиях исполнения, а также об условно-досрочном освобождении, если таковое произойдет.

Между тем, сам Михаил Ефремов сегодня назвал фейком видеозапись, представленную в суде адвокатом потерпевшей стороны. На записи видно, как актёра выводят с водительского места его внедорожника. Ранее несколько свидетелей также подтвердили, что в момент ДТП в автомобиле Ефремова находился только один человек.

