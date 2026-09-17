Минздрав РФ изменил порядок диспансеризации пациентов

Второй этап профилактического осмотра предусматривает ультразвуковой скрининг брюшной аорты для узкой группы риска. Данная процедура понадобится курящим или бросившим вредную привычку мужчинам в возрасте от 65 до 75 лет, чьи кровные родственники страдали от аневризмы данного сосуда.

Обновленные нормативы министр представил на публичном выступлении, которое приурочили к Всемирному дню безопасности пациентов. Главной темой мероприятия стало обеспечение защиты граждан при терапии неинфекционных патологий.

Зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее высказал точку зрения, что изменение правил диспансеризации позволит продлить жизнь пациентов через профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

