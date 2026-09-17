Минздрав РФ изменил порядок диспансеризации пациентов
Минздрав России внес изменения в порядок проведения медицинского осмотра и диспансеризации, добавив новые обследования для граждан. Соответствующую информацию со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко передает РИА Новости.
На стартовом этапе врачи теперь будут изучать липидный профиль крови и концентрацию специфического белка липопротеида. Также пациентам предложат пройти анкетирование для расчета вероятности развития ишемической болезни. Людям с низким риском по шкале SCORE дополнительно оценят показатели коронарного кальция на основе уже имеющихся компьютерных томографий грудной клетки.
Второй этап профилактического осмотра предусматривает ультразвуковой скрининг брюшной аорты для узкой группы риска. Данная процедура понадобится курящим или бросившим вредную привычку мужчинам в возрасте от 65 до 75 лет, чьи кровные родственники страдали от аневризмы данного сосуда.
Обновленные нормативы министр представил на публичном выступлении, которое приурочили к Всемирному дню безопасности пациентов. Главной темой мероприятия стало обеспечение защиты граждан при терапии неинфекционных патологий.
Зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее высказал точку зрения, что изменение правил диспансеризации позволит продлить жизнь пациентов через профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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