Мультфильмы «Шайбу! Шайбу!» и «Вовка в Тридевятом царстве» получат игровую экранизацию

Генеральный продюсер «СМФ‑кино» Нелли Яралова подчеркнула, что возвращение на экран героев классической анимации — значимое и непростое дело. По её словам, такие проекты позволяют не только познакомить современных детей с любимыми историями, но и показать знакомые сюжеты с новой стороны, раскрыв дополнительные сюжетные и смысловые оттенки.

Яралова также сообщила, что параллельно ведётся совместная работа с кинопроизводителями над игровыми адаптациями ещё двух легендарных мультфильмов — «Винни Пух» (режиссёр Фёдор Хитрук) и «Ну, погоди!» (режиссёр Вячеслав Котёночкин).

Ранее сценарист Олег Маловичко, известный зрителю по сериалам «Трасса», «Лихие» и фильмам «Лед» и «Притяжение», в разговоре с НСН назвал вызовом работу над первым фильмом по вселенной творчества Корнея Чуковского. Трудности поджидали и при создании сценария для полнометражного фильма про кота Матроскина, поскольку автор персонажа, писатель Эдуард Успенский, предоставил не так много информации о предыстории героя.

