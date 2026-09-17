Мультфильмы «Шайбу! Шайбу!» и «Вовка в Тридевятом царстве» получат игровую экранизацию

Кинокомпания «СМФ‑кино», входящая в структуру «Союзмультфильма» и специализирующаяся на игровом кино, вместе с партнёрами и сопродюсерами готовит к выпуску полнометражные игровые фильмы. В основу картин лягут культовые советские мультфильмы: «Шайбу! Шайбу!» режиссёра Бориса Дёжкина и «Вовка в Тридевятом царстве» Бориса Степанцева. Об этом НСН рассказали на ежегодном партнёрском саммите «Союзмультфильма».

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Генеральный продюсер «СМФ‑кино» Нелли Яралова подчеркнула, что возвращение на экран героев классической анимации — значимое и непростое дело. По её словам, такие проекты позволяют не только познакомить современных детей с любимыми историями, но и показать знакомые сюжеты с новой стороны, раскрыв дополнительные сюжетные и смысловые оттенки.

Яралова также сообщила, что параллельно ведётся совместная работа с кинопроизводителями над игровыми адаптациями ещё двух легендарных мультфильмов — «Винни Пух» (режиссёр Фёдор Хитрук) и «Ну, погоди!» (режиссёр Вячеслав Котёночкин).

Ранее сценарист Олег Маловичко, известный зрителю по сериалам «Трасса», «Лихие» и фильмам «Лед» и «Притяжение», в разговоре с НСН назвал вызовом работу над первым фильмом по вселенной творчества Корнея Чуковского. Трудности поджидали и при создании сценария для полнометражного фильма про кота Матроскина, поскольку автор персонажа, писатель Эдуард Успенский, предоставил не так много информации о предыстории героя.

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ФОТО: РИА Новости
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