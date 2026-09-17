Лайнеры и НДС: Почему снижается пассажиропоток московских аэропортов
Олег Пантелеев раскрыл НСН, что в 2026-2027 годах пассажирские авиаперевозки в целом по стране будут падать на единицы процентов, однако стремительного падения не будет.
Объем пассажирских перевозок будет сокращаться, пока парк российских авиакомпаний не начнет пополняться отечественными лайнерами, а также пока не пересмотрят льготы по НДС для авиаперевозок. Об этом НСН рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Пассажиропоток московских аэропортов с начала года снизился на 3,5%, пишет «Интерфакс». Сильнее всего он сократился в «Домодедово» — на 13,2%, до примерно 6,9 млн человек. Доля аэропорта в общем трафике Московского авиаузла снизилась с 18,9% до 17%. Во «Внуково» пассажиропоток уменьшился на 1,4%, при этом его доля выросла до 22,5%, а «Шереметьево» обслужило на 1% пассажиров меньше год к году. При этом доля аэропорта в Московском авиаузле выросла с 59% до 60,5%. Пантелеев раскрыл, что снижение пассажиропотока — не главная проблема столичных авиаузлов.
«Основные проблемы сейчас связаны не с тем, что снижается пассажиропоток, хотя это очень неблагоприятная тенденция. Сокращение пассажиропотока на 1-2% в двух крупнейших аэропортах Москвы, на фоне повышения издержек на фонд оплаты труда, это несущественный фактор. Кроме того, происходит постепенная, но долгосрочная переориентация интереса пассажиров с внутренних на международные линии. Обслуживая полеты по международным авиалиниям, операторы аэропортов работают по увеличенным ставкам сборов. Поэтому можно потерять немного в количестве обслуженных пассажиров, но при этом даже выиграть в выручке. Но наиболее неблагоприятный фактор для финансовых показателей аэропортов — это все же рост затрат», — рассказал он.
Также Пантелеев раскрыл, насколько в дальнейшем будет падать пассажиропоток, и какие меры могут остановить этот тренд.
«Пока будет снижаться объем пассажирских перевозок в целом в стране, а это будет происходить до тех пор, пока не начнется поступление новых отечественных самолетов в парк российских авиакомпаний, столичные аэропорты также будут терять пассажиров. Повлиять на ситуацию может изменение налогового законодательства, а именно пересмотр тех льгот по НДС, которые сейчас распространяются на авиаперевозки как минуя Москву, так и из московского авиационного узла. Тем не менее, никакого стремительного падения объемов перевозок мы не прогнозируем. Но небольшое снижение в 2026-2027 году, на единицы процентов, все же будет», — подытожил он.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья (РСТ) Уманский сообщил, что инициатива, озвученная гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским об ограничении доступа иностранных авиакомпаний к чартерным рейсам на российском рынке, может привести к снижению объема перевозок по самым популярным направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Союзмультфильм» представит первый мультсериал для подростков
- Донбасс сдадут: В ГД заметили подготовку Зеленского к утрате территорий
- «Без перестрелки»: Зачем США объявили о «планах на Луну»
- Голубкина обвинила современную молодежь в нежелании преодолевать трудности
- «Вакцинные туры»: Россияне начали массово ездить в Белоруссию за прививками для собак
- Россиянам рассказали, сколько денег нужно на отдых на Мальдивах
- Татьяну Тарасову вернули в больницу из-за ухудшения состояния
- Низкое качество услуг? Россияне стали чаще уходить от страховой компании
- Пашинян записал видео под песню Ваенги после развода с женой
- Полянский: РФ не пойдет на перемирие без устранения первопричин конфликта