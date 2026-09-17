Объем пассажирских перевозок будет сокращаться, пока парк российских авиакомпаний не начнет пополняться отечественными лайнерами, а также пока не пересмотрят льготы по НДС для авиаперевозок. Об этом НСН рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Пассажиропоток московских аэропортов с начала года снизился на 3,5%, пишет «Интерфакс». Сильнее всего он сократился в «Домодедово» — на 13,2%, до примерно 6,9 млн человек. Доля аэропорта в общем трафике Московского авиаузла снизилась с 18,9% до 17%. Во «Внуково» пассажиропоток уменьшился на 1,4%, при этом его доля выросла до 22,5%, а «Шереметьево» обслужило на 1% пассажиров меньше год к году. При этом доля аэропорта в Московском авиаузле выросла с 59% до 60,5%. Пантелеев раскрыл, что снижение пассажиропотока — не главная проблема столичных авиаузлов.

«Основные проблемы сейчас связаны не с тем, что снижается пассажиропоток, хотя это очень неблагоприятная тенденция. Сокращение пассажиропотока на 1-2% в двух крупнейших аэропортах Москвы, на фоне повышения издержек на фонд оплаты труда, это несущественный фактор. Кроме того, происходит постепенная, но долгосрочная переориентация интереса пассажиров с внутренних на международные линии. Обслуживая полеты по международным авиалиниям, операторы аэропортов работают по увеличенным ставкам сборов. Поэтому можно потерять немного в количестве обслуженных пассажиров, но при этом даже выиграть в выручке. Но наиболее неблагоприятный фактор для финансовых показателей аэропортов — это все же рост затрат», — рассказал он.