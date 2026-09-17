Российские банки выдали рекордное число кредитных карт за лето

Российские банки в августе 2026 года выдали клиентам рекордные 1,54 млн кредитных карт, что стало максимальным показателем с начала 2025 года. Соответствующие данные Объединенного кредитного бюро приводит «ФедералПресс».

Рост выдач эксперты связывают с традиционным сезоном отпусков и активной подготовкой семей к новому учебному году. Однако аналитик Игорь Плотников предупредил, что кредитная карта остается удобным финансовым инструментом только при грамотном подходе, когда заемщик понимает механику беспроцентного периода и заранее планирует погашение долга.