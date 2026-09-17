Российские банки выдали рекордное число кредитных карт за лето

Российские банки в августе 2026 года выдали клиентам рекордные 1,54 млн кредитных карт, что стало максимальным показателем с начала 2025 года. Соответствующие данные Объединенного кредитного бюро приводит «ФедералПресс».

Рост выдач эксперты связывают с традиционным сезоном отпусков и активной подготовкой семей к новому учебному году. Однако аналитик Игорь Плотников предупредил, что кредитная карта остается удобным финансовым инструментом только при грамотном подходе, когда заемщик понимает механику беспроцентного периода и заранее планирует погашение долга.

Сдержанное смягчение: Как решение ЦБ повлияет на кредиты и инфляцию

Главной ошибкой эксперт назвал использование кредитки для закрытия постоянных дыр в семейном бюджете, что быстро превращает карту в дорогостоящую долговую нагрузку.

Аналитик Игорь Плотников в беседе с изданием рекомендовал осторожнее относиться к доступным лимитам в периоды сезонных расходов, заранее определяя реальную сумму для возврата и отключая излишний кредитный лимит, который создает ложное ощущение финансовой подушки.

В России под конец текущего лета количество выданных банковских кредитных карт достигло рекорда с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиБанкиКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры