Российские банки выдали рекордное число кредитных карт за лето
Российские банки в августе 2026 года выдали клиентам рекордные 1,54 млн кредитных карт, что стало максимальным показателем с начала 2025 года. Соответствующие данные Объединенного кредитного бюро приводит «ФедералПресс».
Рост выдач эксперты связывают с традиционным сезоном отпусков и активной подготовкой семей к новому учебному году. Однако аналитик Игорь Плотников предупредил, что кредитная карта остается удобным финансовым инструментом только при грамотном подходе, когда заемщик понимает механику беспроцентного периода и заранее планирует погашение долга.
Главной ошибкой эксперт назвал использование кредитки для закрытия постоянных дыр в семейном бюджете, что быстро превращает карту в дорогостоящую долговую нагрузку.
Аналитик Игорь Плотников в беседе с изданием рекомендовал осторожнее относиться к доступным лимитам в периоды сезонных расходов, заранее определяя реальную сумму для возврата и отключая излишний кредитный лимит, который создает ложное ощущение финансовой подушки.
В России под конец текущего лета количество выданных банковских кредитных карт достигло рекорда с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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