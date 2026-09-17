Социолог назвал «блатные» песни частью национального кода

Штраф для жительницы Сочи за исполнение «блатной» песни обнажил глубокий культурный парадокс российского общества. Об этом в беседе с Life.ru заявил социолог и культуролог Дмитрий Алексеев.

По словам эксперта, популярность таких композиций среди людей, далеких от криминального мира, объясняется не поддержкой преступной среды, а заложенными в них сюжетами о тяжелой судьбе, несправедливости и тоске по свободе. Тюремный фольклор давно стал частью общенационального кода, где врачи, учителя и домохозяйки подпевают этим мотивам, видя в них архетипический сюжет о фатализме и абстрактной тоске по воле.