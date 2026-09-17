Социолог назвал «блатные» песни частью национального кода
Штраф для жительницы Сочи за исполнение «блатной» песни обнажил глубокий культурный парадокс российского общества. Об этом в беседе с Life.ru заявил социолог и культуролог Дмитрий Алексеев.
По словам эксперта, популярность таких композиций среди людей, далеких от криминального мира, объясняется не поддержкой преступной среды, а заложенными в них сюжетами о тяжелой судьбе, несправедливости и тоске по свободе. Тюремный фольклор давно стал частью общенационального кода, где врачи, учителя и домохозяйки подпевают этим мотивам, видя в них архетипический сюжет о фатализме и абстрактной тоске по воле.
Алексеев указал, что мировой опыт демонстрирует бесперспективность борьбы с романтизацией преступного мира через запреты музыки. Подобные меры могут дать обратный эффект и усилить интерес к запрещенному — как это происходит с дискуссиями вокруг американского гангста-рэпа или мексиканских баллад о наркокартелях, которые власти предпочитают не цензурировать напрямую.
Культуролог добавил, что такая музыка служит скорее термометром социальных проблем и маркером коллективной травмы, чем их причиной. Попытки цензурировать народное творчество лишь усиливают его бунтарский ореол и лишают общество канала эмоциональной разрядки.
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