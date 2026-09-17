«Союзмультфильм» представит новогоднее шоу во Дворце Ирины Винер

По словам председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, в этом шоу впервые на одной сцене соберутся культовые герои студии, чтобы стать частью большого совместного приключения. Чебурашка и Крокодил Гена, Дядя Фёдор, Кот Матроскин и Почтальон Печкин, Умка, Волк и Заяц, Шапокляк, Маугли и другие любимые персонажи объединятся с Алисой и её папой, чтобы раскрыть Тайну и спасти Вселенную «Союзмультфильм».

Шоу задумано как масштабное музыкальное представление: зрителей ждут выразительные сценические образы, масштабные декорации, мультимедийные эффекты, номера воздушной акробатики и цирка, балетные сцены и, конечно, знакомые с детства песни.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху», напоминает «Радиоточка НСН».

