«Союзмультфильм» представит новогоднее шоу во Дворце Ирины Винер
К 90‑летию киностудии «Союзмультфильм» готовит новогоднее шоу, которое пройдёт во Дворце Ирины Винер в Москве. Представление под названием «Тайна вселенной "Союзмультфильм"» станет ярким мультимедийным событием. Об этом НСН сообщили на партнёрском лицензионном саммите.
По словам председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, в этом шоу впервые на одной сцене соберутся культовые герои студии, чтобы стать частью большого совместного приключения. Чебурашка и Крокодил Гена, Дядя Фёдор, Кот Матроскин и Почтальон Печкин, Умка, Волк и Заяц, Шапокляк, Маугли и другие любимые персонажи объединятся с Алисой и её папой, чтобы раскрыть Тайну и спасти Вселенную «Союзмультфильм».
Шоу задумано как масштабное музыкальное представление: зрителей ждут выразительные сценические образы, масштабные декорации, мультимедийные эффекты, номера воздушной акробатики и цирка, балетные сцены и, конечно, знакомые с детства песни.
Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху», напоминает «Радиоточка НСН».
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