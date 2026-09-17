Сборная России U-15 выступит с флагом на турнире ФИФА

Данный турнир станет первым для отечественной дружины с 2022 года официальным соревнованием под эгидой ФИФА, где российская команда сможет использовать национальную символику. Соперниками нашей сборной на групповом этапе станут команды Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции, после чего россияне проведут еще пять матчей с командами, занявшими аналогичные места в своих группах.

Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане в формате восемь на восемь с двумя таймами по 20 минут каждый, сообщают организаторы этого международного турнира.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН подчеркнул, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта.

