Сборная России U-15 выступит с флагом на турнире ФИФА
Сборная России по футболу среди игроков до 15 лет выступит с государственным флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестивале Международной федерации футбола. Соответствующая информация опубликована на сайте Российского футбольного союза, передает РИА Новости.
Данный турнир станет первым для отечественной дружины с 2022 года официальным соревнованием под эгидой ФИФА, где российская команда сможет использовать национальную символику. Соперниками нашей сборной на групповом этапе станут команды Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции, после чего россияне проведут еще пять матчей с командами, занявшими аналогичные места в своих группах.
Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане в формате восемь на восемь с двумя таймами по 20 минут каждый, сообщают организаторы этого международного турнира.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН подчеркнул, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта.
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