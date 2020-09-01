Срок Ефремову не за горами

Напомним, 8 июня на Садовом кольце в Москве автомобиль Ефремова выехал на полосу встречного движения и врезался в минифургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нынешнее заседание суда запомнилось пожеланиями потерпевшей стороны о карах Ефремову. Старший сын погибшего в аварии водителя Виталий Захаров призвал посадить актера на срок не менее восьми лет, а его - информировать о перемещениях и освобождении актера из колонии.

Он, кстати, единственный из потерпевших, кто не стал возвращать деньги, переведенные Ефремовым в качестве компенсации. Остальные трое потерпевших вернули отправителю переводы по 200 тысяч рублей каждый. Тогда как Виталий Захаров, по словам его адвокатов, на эти самые 200 тысяч снизил свои исковые требования о компенсации морального вреда – сумма его иска составила 7 миллионов 300 тысяч рублей. Михаил Ефремов, выслушав требования к его наказанию, сам себе вынес приговор:

«Расстрелять», - сказал актер.

Судебные слушания по делу Ефремова начались в августе. Актер отказался признавать вину на том основании, что ничего не помнит, поскольку в день аварии был пьян. Линия защиты, который придерживается его адвокат Эльман Пашаев, сводится к тому, что за рулем автомобиля Ефремова был другой человек.