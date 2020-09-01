Срок Ефремову не за горами
Суд по делу Ефремова переходит к прениям. Исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера завершено
Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Следующий этап – прения сторон, после которых Ефремов сможет выступить с последним словом, а затем суд удалится на вынесение приговора.
Таким образом, громкий процесс, который стараниями ряда его участников, в том числе адвокатов и самого подсудимого, превратился в какой-то водевиль, приближается к своей кульминации.
Напомним, 8 июня на Садовом кольце в Москве автомобиль Ефремова выехал на полосу встречного движения и врезался в минифургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Нынешнее заседание суда запомнилось пожеланиями потерпевшей стороны о карах Ефремову. Старший сын погибшего в аварии водителя Виталий Захаров призвал посадить актера на срок не менее восьми лет, а его - информировать о перемещениях и освобождении актера из колонии.
Он, кстати, единственный из потерпевших, кто не стал возвращать деньги, переведенные Ефремовым в качестве компенсации. Остальные трое потерпевших вернули отправителю переводы по 200 тысяч рублей каждый. Тогда как Виталий Захаров, по словам его адвокатов, на эти самые 200 тысяч снизил свои исковые требования о компенсации морального вреда – сумма его иска составила 7 миллионов 300 тысяч рублей. Михаил Ефремов, выслушав требования к его наказанию, сам себе вынес приговор:
«Расстрелять», - сказал актер.
Судебные слушания по делу Ефремова начались в августе. Актер отказался признавать вину на том основании, что ничего не помнит, поскольку в день аварии был пьян. Линия защиты, который придерживается его адвокат Эльман Пашаев, сводится к тому, что за рулем автомобиля Ефремова был другой человек.
Чего только не было на процессе: и попытка отвода судьи, и отвод обвиняемым своих адвокатов с последующим возобновлением сотрудничества, и госпитализация с подозрением на инсульт, и пикировки высокооплачиваемых адвокатов на грани приличий, и странные свидетели с не менее странными показаниями. Были и такие гипотезы причин ДТП, как перехват хакерами управления машиной, ослепление лазером, попадание отравляющих веществ.
Прения сторон по делу Михаила Ефремова судья назначила на 3 сентября. Ожидается, что в этот день сторона обвинения запросит для актера меру наказания. Статья, по которой Михаилу Ефремову предъявлено обвинение, предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- В Москве умерли еще 12 пациентов с COVID-19
- Меркель назвала незаконными санкции США против «Северного потока 2»
- Умер народный артист РФ Борис Клюев
- В США «Макдональдс» обвинили в расовой дискриминации
- В МИД РФ отреагировали на угрозы санкций из-за Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru