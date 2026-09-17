Глава УИК в Запорожье погибла от целенаправленного удара ВСУ

По словам чиновника, удары были нанесены непосредственно по домовладению, где проживала женщина, что исключает версию случайного обстрел со стороны ВСУ. Обертас подчеркнул, что у властей нет никаких сомнений в осознанной охоте именно на председателя избирательной комиссии.

Ранее информацию о гибели Астаниной подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что погибшая женщина принимала активное участие в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик , а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, после чего украинские радикалы объявили на нее охоту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

