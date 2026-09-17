Глава УИК в Запорожье погибла от целенаправленного удара ВСУ
Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате целенаправленной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ее дом. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Обертас, передает ТАСС.
По словам чиновника, удары были нанесены непосредственно по домовладению, где проживала женщина, что исключает версию случайного обстрел со стороны ВСУ. Обертас подчеркнул, что у властей нет никаких сомнений в осознанной охоте именно на председателя избирательной комиссии.
Ранее информацию о гибели Астаниной подтвердили в Центральной избирательной комиссии.
Сообщается, что погибшая женщина принимала активное участие в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик , а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, после чего украинские радикалы объявили на нее охоту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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