Ефремов предложил его «расстрелять»

В ответ на вопрос, признаёт ли он иск на 7,3 миллиона рублей, Ефремов сказал: «Когда 8 лет отсижу, тогда может…».

Прокурор запросит срок Михаилу Ефремову на судебном заседании 3 сентября, информирует во вторник РИА Новости,

Ранее стало известно, что Ефремов перевёл каждому из потерпевших по 200 тысяч рублей. Их адвокат Александр Добровинский заявил, что трое его доверителей из четырёх вернули деньги актёру, передаёт телеканал «360».

