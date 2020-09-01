Ефремов предложил его «расстрелять»
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов вынес себе приговор, выслушав в суде требования стороны потерпевших относительно наказания.
«Расстрелять», - отреагировал артист.
Как сообщает KP.Ru, старший сын погибшего в ДТП курьера Виталий Захаров попросил увеличить сумму иска к Ефремову на один миллион рублей – до 7,5 миллиона, из которых 200 тысяч он уже получил. Кроме того, Захаров требует для Ефремова реального срока лишения свободы не менее восьми лет.
В ответ на вопрос, признаёт ли он иск на 7,3 миллиона рублей, Ефремов сказал: «Когда 8 лет отсижу, тогда может…».
Прокурор запросит срок Михаилу Ефремову на судебном заседании 3 сентября, информирует во вторник РИА Новости,
Ранее стало известно, что Ефремов перевёл каждому из потерпевших по 200 тысяч рублей. Их адвокат Александр Добровинский заявил, что трое его доверителей из четырёх вернули деньги актёру, передаёт телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Ефремов предложил его «расстрелять»
- Вынесен приговор за фотографию Власова в «Бессмертном полку»
- РФ и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
- Скончался экс-тренер хоккейного «Спартака» и СКА Милош Ржига
- Лукашенко объяснил запрет на въезд митрополита Кондрусевича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru