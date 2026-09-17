Минобороны сообщило об уничтожении 292 дронов ВСУ за 12 часов
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Дежурные средства ПВО поражали цели в небе над регионами страны в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, БПЛА также уничтожались над Московским регионом и Республикой Крым.
Кроме того, перехваты украинских беспилотников происходили над акваториями Каспийского и Черного морей, уточнили в оборонном ведомстве.
Утром в Минобороны сообщили, что в ночь на 17 сентября над Россией уничтожили 641 украинский БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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