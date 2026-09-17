Минобороны сообщило об уничтожении 292 дронов ВСУ за 12 часов

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, БПЛА также уничтожались над Московским регионом и Республикой Крым.

Кроме того, перехваты украинских беспилотников происходили над акваториями Каспийского и Черного морей, уточнили в оборонном ведомстве.

Утром в Минобороны сообщили, что в ночь на 17 сентября над Россией уничтожили 641 украинский БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

