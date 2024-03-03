Беспилотники над Питером: Эксперты назвали атакующие страны
Беспилотники, которые появляются в небе Санкт-Петербурга, могут запускать с территории Украины или Финляндии, считают эксперты.
Система противовоздушной обороны России уничтожила беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.
Там заявили, что украинский дрон был сбит дежурными средствами ПВО около 19:30 по московскому времени.
Кроме того, над Финским заливом российские силы противоракетной обороны поразили воздушные цели, сообщил в Telegram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, это произошло в Ломоносовском районе региона.
До этого очевидцы заявили о звуках взрывов в районе Ломоносова.
Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Взрыв произошел в Санкт-Петербурге, известно о повреждении дома на Пискаревском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT 2 марта.
«Повреждены минимум пять квартир в доме №161 ... Предварительно, пострадавших нет», — пишет издание.
По данным СМИ, из строения эвакуировали сто человек.
Сотрудники управления Росгвардии по СЗФО эвакуировали жителей дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где утром 2 марта прогремел взрыв, сообщили в ведомстве.
В доме №161 по Пискаревскому проспекту выбито стекла минимум в четырех квартирах. Жильцов эвакуировали. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Также власти сообщили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию.
Ранее Росгвардия сообщала, что взрыв в жилом доме произошел из-за падения беспилотника, однако в уточненном релизе, поступившем НСН, говорится о том, что сотрудники Росгвардии вместе с коллегами из полиции охраняли место происшествия и обеспечили работу спасателей. Таким образом, официального подтверждения падения беспилотника, как и любой другой версии произошедшего пока нет.
Видео якобы с пикирующим в пострадавший дом беспилотником опубликовал в субботу Telegram-канал SHOT. А издание «Фонтанка» предположило, что БПЛА направлялся в сторону нефтебазы «Ручьи».
«Ранним утром 2 марта в Петербурга произошло то, чего еще не бывало, — беспилотник, летевший, вероятно, на нефтебазу «Ручьи», изменил курс и врезался в жилой дом № 161 по Пискаревскому проспекту», – сообщает издание.
До сих пор официального подтверждения информации о том, что взрыв жилого дома №161 по Пискаревскому проспекту в Санкт-Петербурге произошел из-за столкновения с БПЛА, нет.
Еще раньше, в ночь на 18 января, в Кировском районе Петербурга рухнул дрон самолетного типа. Около 2 часов ночи служба безопасности «Петербургского нефтяного терминала» в Угольной гавани информировала полицию о том, что на территории ПНТ упал БПЛА.
Совладелец и генеральный директор компании «Птеро», российского разработчика и эксплуатанта беспилотных авиационных систем Амир Валиев в беседе с «Фонтанкой» предположил, что беспилотник, который пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области, «мог быть запущен с территории Финляндии». Руководитель АО «Аэрокон», разработчика беспилотных авиационных комплексов Эдуард Багдасарян считает, что БПЛА «мог бы долететь от Чернигова до Петербурга (это около 940 км) часов за шесть при крейсерской скорости в 150 километров в час».
Ранее, утром 31 января, в Петербурге около пяти часов утра прогремел взрыв. Ряд СМИ сообщили, что над городом сбили беспилотник, а его обломки упали на территории завода «Невский мазут», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дональд Трамп победил в Айдахо, Мичигане и Миссури
- Беспилотники над Питером: Эксперты назвали атакующие страны
- СМИ: на Западе в скором времени повторится «китайский шок»
- В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении РФ
- «Стадия принятия»: Киев атакует Крым, на Западе пытаются смириться с проигрышем Украины
- Дрозденко: Поражены цели над Финским заливом
- Минобороны: cредства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников
- Умар Нурмагомедов одолел Бекзата Алмахана в UFC
- В Германии призвали проверить всю ИТ-инфраструктуру после перехвата беседы военных
- Маск: Весь бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru