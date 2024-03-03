Беспилотники над Питером: Эксперты назвали атакующие страны

Там заявили, что украинский дрон был сбит дежурными средствами ПВО около 19:30 по московскому времени.

Кроме того, над Финским заливом российские силы противоракетной обороны поразили воздушные цели, сообщил в Telegram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, это произошло в Ломоносовском районе региона.

До этого очевидцы заявили о звуках взрывов в районе Ломоносова.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».