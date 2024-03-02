Беглов пообещал выплаты жильцам пострадавшего от взрыва дома
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в пункте временного пребывания с жителями поврежденного в результате взрыва дома на Пискаревском проспекте, 161. Глава города рассказал, какие компенсации получат пострадавшие, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Эвакуированных жителей пострадавшего от взрыва дома разместили в ПВР, «организовали горячее питание, поддержку психологов и соцработников, врачей».
По словам губернатора, жители смогут забрать свои вещи и документы из пострадавшего здания после окончания следственных действий. Тогда же коммунальным службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента.
Александр Беглов заявил, что жильцы пострадавшего пятиэтажного дома получат компенсацию.
«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний», – заявил губернатор северной столицы.
В администрации Красногвардейского района эвакуированных жильцов проконсультируют «по деталям», написал в соцсети «ВКонтакте» Александр Беглов.
Взрыв в доме в Санкт-Петербурге прогремел утром в субботу, 2 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
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