Беглов пообещал выплаты жильцам пострадавшего от взрыва дома

Эвакуированных жителей пострадавшего от взрыва дома разместили в ПВР, «организовали горячее питание, поддержку психологов и соцработников, врачей».

По словам губернатора, жители смогут забрать свои вещи и документы из пострадавшего здания после окончания следственных действий. Тогда же коммунальным службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента.

Александр Беглов заявил, что жильцы пострадавшего пятиэтажного дома получат компенсацию.

«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний», – заявил губернатор северной столицы.

В администрации Красногвардейского района эвакуированных жильцов проконсультируют «по деталям», написал в соцсети «ВКонтакте» Александр Беглов.

Взрыв в доме в Санкт-Петербурге прогремел утром в субботу, 2 марта, напоминает «Радиоточка НСН».





