Жертв нет. Стали известны подробности взрыва в доме в Санкт-Петербурге

Причиной взрыва в доме на Пискаревском проспекте, 161 в Санкт-Петербурге, по предварительной информации, мог стать беспилотник, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные данные.



Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красногвардейском районе на месте ЧП работают МЧС и силовики.



«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», – уточнил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Беглов также сообщил, что возглавил оперативный штаб, который в приоретеном порядке должен «оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям».

Подробности с места событий сообщают «Известия».