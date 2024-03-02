Жертв нет. Стали известны подробности взрыва в доме в Санкт-Петербурге
В результате взрыва в доме в Санкт-Петербурге погибших нет, повреждено остекление двух домов. Губернатор Беглов возглавил оперштаб.
Взрыв произошел в Санкт-Петербурге, известно о повреждении дома на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«Повреждены минимум пять квартир в доме №161 ... Предварительно, пострадавших нет», — пишет издание.
По данным СМИ, из строения эвакуировали сто человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на власти Красногвардейского района Петербурга, в административно-территориальной единице произошло ЧП. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что никто не пострадал.
Причиной взрыва в доме на Пискаревском проспекте, 161 в Санкт-Петербурге, по предварительной информации, мог стать беспилотник, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные данные.
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красногвардейском районе на месте ЧП работают МЧС и силовики.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», – уточнил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Беглов также сообщил, что возглавил оперативный штаб, который в приоретеном порядке должен «оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям».
Подробности с места событий сообщают «Известия».
«Повсюду разлетелись обломки здания, вылетели оконные рамы, балконные ограждения, и сейчас всю территорию перед домом оградили сигнальной лентой. Близко не подойти. Также оцепили ближайшие дома», — сообщает издание.
По данным ТАСС, на улице рядом с местом ЧП находятся около 100 человек.
Причину ЧП власти и представители экстренных служб не сообщали.
Минобороны РФ также не прокомментировало сообщения о беспилотнике, из-за которого якобы мог произойти взрыв и пострадать многоквартирный дом.
Пятиэтажный жилой дом, испытавший взрыв, построен в 1979 году. В здании шесть подъездов, 90 квартир, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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