Власти Петербурга сообщили об инциденте после падения беспилотника на «Невский мазут»

В «зоне слива мазута» на промышленной площадке в Петербурге произошел инцидент, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

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Произошедшее потребовало «внимания силовых ведомств», добавили в пресс-службе, не приведя иных подробностей.

«Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен», - уточнили в представители завода.

Утром в Петербурге около пяти часов утра прогремел взрыв. Ряд СМИ сообщили, что над городом сбили беспилотник, а его обломки упали на территории завода «Невский мазут».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:БеспилотникиСанкт-Петербург

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