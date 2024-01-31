Власти Петербурга сообщили об инциденте после падения беспилотника на «Невский мазут»
31 января 202411:23
В «зоне слива мазута» на промышленной площадке в Петербурге произошел инцидент, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
Произошедшее потребовало «внимания силовых ведомств», добавили в пресс-службе, не приведя иных подробностей.
«Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен», - уточнили в представители завода.
Утром в Петербурге около пяти часов утра прогремел взрыв. Ряд СМИ сообщили, что над городом сбили беспилотник, а его обломки упали на территории завода «Невский мазут».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ призвал предоставить банкам возможность запрета операций в мессенджерах
- ВМФ России получил подлодку проекта 677 «Кронштадт»
- СМИ: Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства
- Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос почти на 8% в 2023 году
- Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
- Центробанк сообщил об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами
- Сбер выпустил новую версию приложения для iOS
- В бюджет Украины поступили арестованные средства Дерипаски и Сальдо
- Роспотребнадзор заявил о 10 случаях заболевания корью в Великом Новгороде
- В Красноярске разрешили рыть котлован для строительства метро
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru