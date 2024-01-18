Власти: Пострадавших после перехвата дрона над Ленинградской областью нет
После перехвата беспилотника на территории Ленинградской области никто не пострадал. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет», — указали власти.
В правительстве добавили, что силовые структуры проводят следственные действия.
В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об отсутствии пострадавших в городе.
«Находимся на ... связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал Беглов в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили один беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru