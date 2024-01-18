Власти: Пострадавших после перехвата дрона над Ленинградской областью нет

«Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет», — указали власти.

В правительстве добавили, что силовые структуры проводят следственные действия.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об отсутствии пострадавших в городе.

«Находимся на ... связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал Беглов в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили один беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, напоминает «Свободная пресса».

