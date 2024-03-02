Росгвардия: На дом в Санкт-Петербурге упал беспилотник

Взрыв в доме в Санкт-Петербурге прогремел утром в субботу, 2 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

В доме №161 по Пискаревскому проспекту выбито стекла минимум в четырех квартирах. Жильцов эвакуировали. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также власти сообщили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию.

