Росгвардия: На дом в Санкт-Петербурге упал беспилотник

По предварительным данным, на дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге упал беспилотник, сообщило управление Росгвардии по СЗФО.

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Взрыв в доме в Санкт-Петербурге прогремел утром в субботу, 2 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

В доме №161 по Пискаревскому проспекту выбито стекла минимум в четырех квартирах. Жильцов эвакуировали. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также власти сообщили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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