Росгвардия: На дом в Санкт-Петербурге упал беспилотник
2 марта 202413:51
По предварительным данным, на дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге упал беспилотник, сообщило управление Росгвардии по СЗФО.
Взрыв в доме в Санкт-Петербурге прогремел утром в субботу, 2 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
В доме №161 по Пискаревскому проспекту выбито стекла минимум в четырех квартирах. Жильцов эвакуировали. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Также власти сообщили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru