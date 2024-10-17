Два месяца ада и чудесный «Ангел»: Выжившего в море туриста ждут следствие и психологи
Пока выживший в Охотском море Михаил Пичугин учится заново говорить и есть в больнице, сценарист Андрей Золотарев уже думает над фильмом по этой истории, а следователи готовятся к допросам Михаила и собирают материалы для уголовного дела.
Путешественнику Михаилу Пичугину, который 67 дней дрейфовал на резиновой лодке в Охотском море и выжил, грозит уголовное дело и до семи лет колонии за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к гибели двух человек.
Если следователи докажут, что Пичугин перед выходом в море не подготовил судно должным образом, то на него могут возбудить уголовное дело. Пока Следственный комитет и прокуратура проверяют, были ли на лодке путешественника рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия, спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.
ДОЖДЕВАЯ ВОДА И «АНГЕЛ»
Михаил Пичугин, его брат Сергей Пичугин и его 15-летний племянник Илья Пичугин хотели доплыть на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от побережья Хабаровского края до Сахалина, но пропали 9 августа. С собой у семьи была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также запас еды на полторы недели и 20 литров питьевой воды.
Спасатели искали трех мужчин и подростка более месяца, однако злополучную лодку увидели рыбаки на траулере «Ангел» лишь 15 октября у берегов Камчатки – они и спасли мужчину. Из троих выжил только Михаил Пичугин, а его брат и племянник погибли от голода и переохлаждения. Как рассказывают синоптики, еще сутки - и не выжил бы и Михаил: в тех водах буквально через несколько часов ожидался жестокий 11-балльный шторм по шкале Бофорта с ветром до 25-30 м/с и высотой волн до 5-7 метров при температуре около нуля, пишет Евгений Тишковец.
Обезвоженного и похудевшего на 50 килограмм Пичугина госпитализировали в больницу Магадана, доставать его из лодки пришлось с помощью специального крана. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Медики диагностировали у него сильное обезвоживание, общее истощение организма, а также сильный шок. Ему предстоит долгое восстановление и работа с психологами.
Первое время мужчина даже не мог говорить, однако после того, как пришел в себя, рассказал журналистам, что смог выжить, собирая дождевую воду и питаясь остатками гороха.
«С божьей помощью. Водичку собирали. Дождевую», — поделился Михаил в беседе с РЕН ТВ.
По поводу того, как ему удавалось не замерзнуть и сохранять тепло, Михаил отметил, что его спас спальник.
«Куртки зимние специальные, ещё спальник – там верблюжья шерсть. Но он мокрый, не сох вообще. Под него залезешь, поёрзаешь, поёрзаешь…» – описал Михаил.
В частности, Telegram-канал Mash публиковал список провианта, с которым Пичугин оказался на лодке более чем на два месяца: концентраты, лапша быстрого приготовления, горох и рыба, которую удавалось выловить.
Сам же россиянин признался, что выжить ему помогли мысли о маме и дочери, которые ждали его дома.
СМЕРТЬ ПОСРЕДИ МОРЯ
Отвечая на вопросы журналистов, Пичугин рассказал, что первым среди трех путешественников погиб самый младший – его 15-летний племянник и сын его брата Сергея. По его словам, мальчик очень мало ел и погиб от истощения.
Отец мальчика Сергей Пичугин не смог пережить смерть сына и, по словам Михаила Пичугина, стал сходить с ума.
«Брат сошел с ума. Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого мне приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом», - поделился он.
Однако попытки Михаила помочь брату были тщетны, и вскоре Сергей начал отказываться от еды, из-за чего уже через 10 дней также скончался.
«От истощения (погибли)… 18-го и 28-го», - кратко описал мужчина, говоря о сроках гибели родственников.
ЧУДО И НЕУВИДЕННЫЕ КИТЫ
Бывшая супруга Михаила Пичугина Екатерина назвала его спасение настоящим чудом.
«Когда сообщили, что Миша жив, я подумала: мы ждали чуда, и оно произошло! А после 4-х утра мне позвонил капитан корабля, на котором Мишу везут в Магадан. Сказал, что он попросил позвонить мне. Значит, вспомнил мой номер, либо смог сохранить свой телефон. Капитан говорит, что Мише оказали медицинскую помощь», - заявила она.
Также бывшая супруга Пичугина пожаловалась, что поиски мужчин шли тяжело и периодически останавливались.
«Поиски то прекращались, то возобновлялись. Писали заявления, обращались к следователям. Спасателей отправляли туда, выясняли, где они еще не летали, но территория очень большая», — отметила женщина.
Она уточнила, что спасателей отправляли туда, где они еще не были, но территория поисков оказалась очень большой. Кроме того, не удавалось найти ни вещей, ни канистру от топлива, ни саму пропавшую лодку. В поисках также принимали участие сами родственники Пичугиных. Они все время осматривали берега.
Сам Пичугин уточнял, что за этот период выпустил около 10 сигнальных ракет, однако их никто не заметил.
По словам Екатерины, Пичугину мог помочь выжить его вес: в начале путешествия он весил 100 килограмм, а после 67 дней без еды и воды сбросил половину веса.
Интересными подробностями поделилась и дочь Михаила Пичугина София. Она рассказала, что ее звали с собой в путешествие, однако она отказалась.
София уточнила, что взрослые предлагали ей поехать и «посмотреть на китов». Такие разговоры велись за месяц до путешествия. При этом девочка отметила, что «сразу не захотела ехать», так как на китов можно «посмотреть по телефону».
История выжившего в Охотском море Пичугина впечатлила всю Россию. Так, сценарист Андрей Золотарев («Слово пацана. Кровь на асфальте») в интервью 360.ru рассказал, что захотел снять фильм об истории спасения туриста.
«Я знаю об этой истории и рассматриваю ее как материал для возможной экранизации», — отметил он.
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