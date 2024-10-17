Два месяца ада и чудесный «Ангел»: Выжившего в море туриста ждут следствие и психологи

Путешественнику Михаилу Пичугину, который 67 дней дрейфовал на резиновой лодке в Охотском море и выжил, грозит уголовное дело и до семи лет колонии за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к гибели двух человек.

Если следователи докажут, что Пичугин перед выходом в море не подготовил судно должным образом, то на него могут возбудить уголовное дело. Пока Следственный комитет и прокуратура проверяют, были ли на лодке путешественника рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия, спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.

ДОЖДЕВАЯ ВОДА И «АНГЕЛ»

Михаил Пичугин, его брат Сергей Пичугин и его 15-летний племянник Илья Пичугин хотели доплыть на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от побережья Хабаровского края до Сахалина, но пропали 9 августа. С собой у семьи была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также запас еды на полторы недели и 20 литров питьевой воды.

Спасатели искали трех мужчин и подростка более месяца, однако злополучную лодку увидели рыбаки на траулере «Ангел» лишь 15 октября у берегов Камчатки – они и спасли мужчину. Из троих выжил только Михаил Пичугин, а его брат и племянник погибли от голода и переохлаждения. Как рассказывают синоптики, еще сутки - и не выжил бы и Михаил: в тех водах буквально через несколько часов ожидался жестокий 11-балльный шторм по шкале Бофорта с ветром до 25-30 м/с и высотой волн до 5-7 метров при температуре около нуля, пишет Евгений Тишковец.

Обезвоженного и похудевшего на 50 килограмм Пичугина госпитализировали в больницу Магадана, доставать его из лодки пришлось с помощью специального крана. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Медики диагностировали у него сильное обезвоживание, общее истощение организма, а также сильный шок. Ему предстоит долгое восстановление и работа с психологами.