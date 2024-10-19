Губернатор: В Тамбовской области при взрыве газа погибли два человека

Бытовой газ взорвался в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов Тамбовской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 4.55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в... доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29», — написал губернатор.

По словам Егорова, взрыв прогремел на четвертом этаже, в доме есть разрушения. После ЧП произошел пожар, его локализовали в 05:41.

Жителей дома эвакуировали. За помощью к врачам обратились восемь человек, их доставили в медучреждение, пятеро отказались от госпитализации.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском Кизилюрте, пострадал один человек.

