Суд арестовал водителя, подозреваемого во взрыве на АГЗС в Грозном

Водителя автоцистерны с сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Грозном, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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В ведомстве указали, что водителя подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель двух и более человек.

«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ заявили, что 12 октября на АГЗС в Байсангуровском районе города Грозного в результате взрыва и последующего возгорания погибли четыре человека, двое из которых - дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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