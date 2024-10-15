Суд арестовал водителя, подозреваемого во взрыве на АГЗС в Грозном

В ведомстве указали, что водителя подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель двух и более человек.

«По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ заявили, что 12 октября на АГЗС в Байсангуровском районе города Грозного в результате взрыва и последующего возгорания погибли четыре человека, двое из которых - дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

