На Сахалине нашли тела трех членов экипажа перевернувшегося грузового судна

Спасатели обнаружили три тела погибших, один человек находится в больнице, еще двое не пострадали.

Утром 19 октября стало известно, что грузовое судно с щебнем и песком «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалинской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

