На Сахалине нашли тела трех членов экипажа перевернувшегося грузового судна

На борту перевернувшегося судна на Сахалине находилось восемь человек — двоих из них ищут, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

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Спасатели обнаружили три тела погибших, один человек находится в больнице, еще двое не пострадали.

Утром 19 октября стало известно, что грузовое судно с щебнем и песком «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалинской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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